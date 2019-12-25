Россия улучшила позицию в глобальном рейтинге устойчивого экономического развития SEDA

Результат стал максимальным для страны за всю историю.

Россия заняла 53-ю строчку в глобальном рейтинге устойчивого экономического развития SEDA. Это максимальный показатель за всю историю участия в рейтинге. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на компанию The Boston Consulting Group (BCG).

Как сообщали управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики по работе с госсектором в России Дмитрий Гаранин, оценка россии в исследовании SEDA составила 56,4 балла. Для сравнения, в 2016 году этот показатель был ниже на 3,49 балла.

Согласно исследованию, положительная динамика была отмечена в области экологии и цифровизации. А вот в области экономической стабильности Россия повысила результат с 72 до 80 баллов.

Лидером рейтинга SEDA стала Швейцария, второе место заняла Норвегия, а третье – Финляндия. В топ-10 также оказались Исландия, Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция, Сингапур и Люксембург.

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