Россия резко сократила вложения в ценные бумаги США

В марте вложения сократились до 3,9 млрд долларов.

Согласно данным Мин6фина США, Россия резко сократила вложения в американские государственные ценные бумаги. Так, в феврале страна владела гособлигациями на 5,7 млрд долларов, а в марте цифра сократилась до 3,9 млрд долларов.

Сообщается, что в три раза выросла доля долгосрочных ценных бумаг. Если в феврале доля составляла 306 млн долларов, то в марте - более 1 млрд долларов. С 5,4 млрд до 2,88 млрд долларов снизился объем краткосрочных облигаций.

Напомним, что в последние годы Россия не является одним из крупнейших держателей госдолга США. Для сравнения, в 2019 году объем вложений составлял 170 млрд долларов, а в феврале 2020 года - 12,5 млрд долларов. И это в два раза больше, чем сейчас.



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