В частности, Москва поможет Доху в строительстве и оборудовании стадионов.

Россия поможет Катару подготовиться к Чемпионату мира по футболу 2022 года. В частности, Москва поспособствует Доху в строительстве и оборудовании стадионов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова посла России в Катаре Нурмахмада Холова.

Кроме того, в настоящее время налажены контакты между МВД России и Катара. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов РФ будут помогать своим иностранным коллегам в обеспечении безопасности на массовых мероприятиях.

Ранее в столице РФ состоялась торжественная церемония, в ходе которой президент страны Владимир Путин передал представителю Катара эстафету на проведение следующего чемпионата по футболу.

Напомним, программа перекрестного Года культуры Россия-Катар включает в себя более 40 мероприятий.

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