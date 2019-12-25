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Россия обновила рекорд несырьевого экспорта в 2020 году
Сегодня, 9:04
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matveyvn

Россия обновила рекорд несырьевого экспорта в 2020 году

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Отмечается, что это уже третий год роста в данном параметре.

Россия обновила рекорд несырьевого экспорта в 2020 году- он составил 161,3 миллиардов долларов против 155,1 миллиарда за 2019 год. Об этом рассказал Российский экспортный центр.

В 2020 году экспорт российских несырьевых неэнергетических товаров превысил $161 млрд.

цитата из сообщения РЭЦ

Отмечается, что это уже третий год роста в данном параметре.

Основная часть структуры несырьевого неэнергетического экспорта формируется из металлопродукции (20,8%), продукции машиностроения (17,7%), продовольствия (17,3%) и химических товаров (16%).

Ранее россиян предупредили о росте цен на яйца и мясо птицы. Производители просят продавцов на 10% увеличить закупочные цены. Об этом торговые сети сообщают Минпромторгу, пишут "Известия" со ссылкой на собственный источник.

Теги: пандемия, торговля, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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