Отмечается, что это уже третий год роста в данном параметре.

Россия обновила рекорд несырьевого экспорта в 2020 году- он составил 161,3 миллиардов долларов против 155,1 миллиарда за 2019 год. Об этом рассказал Российский экспортный центр.

В 2020 году экспорт российских несырьевых неэнергетических товаров превысил $161 млрд. цитата из сообщения РЭЦ

Отмечается, что это уже третий год роста в данном параметре.

Основная часть структуры несырьевого неэнергетического экспорта формируется из металлопродукции (20,8%), продукции машиностроения (17,7%), продовольствия (17,3%) и химических товаров (16%).

Ранее россиян предупредили о росте цен на яйца и мясо птицы. Производители просят продавцов на 10% увеличить закупочные цены. Об этом торговые сети сообщают Минпромторгу, пишут "Известия" со ссылкой на собственный источник.