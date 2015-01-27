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Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО, заявил глава альянса

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Ранее в Украину приехал министр обороны США Ллойд Остин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал слова Владимира Путина о том, что приезд министра обороны США Ллойда Остина в Украину открывает Киеву двери в НАТО. На пресс-конференции в Брюсселе председатель альянса отметил, что никакая страна не может вмешиваться  в процесс вступления Ураины в союз.

Это решение будет принимать Украина и 30 стран-членов НАТО. Ни одна другая страна не имеет право вмешиваться, поскольку Украина – это независимое и суверенное государство.
Йенс Столтенберг

Он также отметил, что НАТО является оборонительным союзом, поэтому никому "не стоит беспокоиться".

Видео: YouTube / NATO News

 

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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