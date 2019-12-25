Россия может в 2021 году обогнать Швейцарию по объему экспорта шоколада

В первом квартале этого года российский экспорт увеличился на 18,6% в натуральном выражении.

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности "Асконд" ожидает, в 2021 году Россия обгонит Швейцарию по объему экспорта шоколада. Об этом сообщает компания.

Отмечается, что в натуральном выражении по итогам первого квартала 2021 года экспорт шоколада и шоколадных изделий из России вырос на 18,6%, а в стоимостном выражении на 11,8%, если сравнивать с показателями в первом квартале 2020 года.

С учетом текущей динамики эксперты Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" прогнозируют, что по итогам 2021 года российские производители опередят швейцарских по объему экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий, - говорится в сообщении.

Согласно данным агрегаторов ITC Trade Map и UN Comtrade, в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции России заняла 11 место в 2020 году. Объем экспорта составил 295,7 тыс. тонн на сумму 729,2 млн долларов. Швейцария в этом рейтинге расположилась на десятом месте.

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