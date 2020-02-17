Однако РФ не откажется в мобилизационном резерве.

Россия может полностью перейти на контрактную систему в армии. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев "ТАССу". Однако стране необходимо держать мобилизационный резерв. Сейчас он формируется за счет солдат из срочной службы.

Мы проводим два раза в год набор по срочной службе по 150 тыс. человек, можно набирать и больше...Мы уже перешли на контрактную основу, у нас сейчас почти 400 тыс. контрактников прокомментировал специалист

Россия имеет возможности и содержать контрактников, и готовить срочников. Эксперт отметил, что на данный момент в обществе существует заинтересованность в службе. В частности, это связано с тем, что гражданин не может занимать десять лет рабочее место на государственной и муниципальной службе, если он не прошел военную службу. Исключением становятся законные основания освобождения от призыва.

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