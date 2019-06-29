Россия и Япония договорились о сотрудничестве

Россия и Япония подписали пакет документов по итогам встречи президента Владимира Путина и Синдзо Абэ. Об этом сообщили РИА Новости.
Главы государств поставили свои подписи под меморандумом о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и МИД Японии по проведению Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.
Также лидеры стран утвердили работы по конкретизации плана сотрудничества между Россией и Японией. Путин и Адэ также заключили ряд договоров о сотрудничестве в сфере цифровой экономики, экологии и туризма.
По итогам встречи, Владимир Путин отметил налаживание непростого диалога по мирному договору.
Видео: Юутб/FrequencyCode2222
Обсуждение ( 0 )