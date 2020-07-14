Россия готовится возобновить транспортное сообщение с Белоруссией

Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, которые состоялись в Москве. В то же время он отметил, что в принятии данного решения российская сторона не готова назвать точной даты, так как намерена ориентироваться на эпидемиологическую обстановку.
В конце июня Белоруссия объявила, что готова к восстановлению деловых и туристических связей и призвала соседние страны открыть границы.
На сегодняшний день в Белоруссии выявлено более 62 тысяч инфицированных COVID-19, поправились более 55 тысяч человек, скончались 474 человека.
Фото: pixabay.com
Видео: Youtube/Правительство России
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