Россия готовится возобновить транспортное сообщение с Белоруссией

Авиационное и железнодорожное сообщение между странами будет налажено в ближайшее время

Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, которые состоялись в Москве. В то же время он отметил, что в принятии данного решения российская сторона не готова назвать точной даты, так как намерена ориентироваться на эпидемиологическую обстановку.

В конце июня Белоруссия объявила, что готова к восстановлению деловых и туристических связей и призвала соседние страны открыть границы.

На сегодняшний день в Белоруссии выявлено более 62 тысяч инфицированных COVID-19, поправились более 55 тысяч человек, скончались 474 человека.

Фото: pixabay.com

Видео: Youtube/Правительство России