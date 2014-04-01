Руководству ВУЗов необходимо получать достоверные данные о том, на какую специальность пошли работать выпускники.

Российским вузам поручили проанализировать трудоустройство выпускников IT-специальностей. С заявлением выступи вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Это первое домашнее задание нашим руководителям цифровой трансформации, заместителям ректоров, которые, я надеюсь, будут определены кратчайшие сроки. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

По его словам, руководству ВУЗов необходимо получать достоверные данные о том, на какую специальность пошли работать выпускники. В пример вице-премьер привёл ситуацию, когда человек в университете получил специальность экономиста, а сам устроился на работу по другой профессии.

Ранее СМИ сообщали, что в России могут ввести налог для иностранных IT-компаний.

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