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Российским вузам поручили проанализировать трудоустройство выпускников IT-специальностей
Сегодня, 14:04
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matveyvn

Российским вузам поручили проанализировать трудоустройство выпускников IT-специальностей

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Руководству ВУЗов необходимо получать достоверные данные о том, на какую специальность пошли работать выпускники.

Российским вузам поручили проанализировать трудоустройство выпускников IT-специальностей. С заявлением выступи вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Это первое домашнее задание нашим руководителям цифровой трансформации, заместителям ректоров, которые, я надеюсь, будут определены кратчайшие сроки.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

По его словам, руководству ВУЗов необходимо получать достоверные данные о том, на какую специальность пошли работать выпускники. В пример вице-премьер привёл ситуацию, когда человек в университете получил специальность экономиста, а сам устроился на работу по другой профессии.

Ранее СМИ сообщали, что в России могут ввести налог для иностранных IT-компаний.

Фото: pixabay.com

Теги: вузы, высшее образование, университеты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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