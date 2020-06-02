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Российский журналист кинул кепку в соведущего из-за спора о футболе

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Александр Шмурнов матом послал коллегу по передаче.

Российский журналист кинул кепку в соведущего из-за спора о футболе. Инцидент произошел в эфире YouTube-проекта "Рейтинг Букмекеров". Комментатор Александр Шмурнов из программы "Андронов vs Шмурнов" разругался с Алексеем Андроновым. По информации канала, во время записи очередного выпуска Андронов сравнил сборные РФ и Швеции. Этим он вывел из себя оппонента. Шмурнов сорвал с себя петличку (микрофон) и заявил о том, что сегодня они снимают последнюю передачу.

Дело в том, что у нас все воруют, а не в том, что у нас "весна-осень" (система футбольного сезона). Я не сяду и больше с тобой работать не буду. Это последняя передача. Ты ни одного моего аргумента не слушаешь. Пошел на ***

Александр Шмурнов, журналист

После этого журналист обозвал коллегу идиотом и дебилом, а также заметил, что Андронов его достал.

Молодой человек спровоцировал драку в Мурино и подставил под кулаки друга.

Фото и видео: YouTube / Рейтинг Букмекеров

Теги: александр шмурнов, алексей андронов, кепка, рейтинг букмекеров
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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