Молодой человек спровоцировал драку в Мурино и подставил под кулаки друга

Конфликт попал на видео.

Пользователи интернета бурно обсуждают драку, которая накануне произошла в Мурино. Видео с места событий появилось в сети.

Причины конфликта пока не ясны. На записи можно увидеть, как один из молодых людей бросился с кулаками на прохожего. В результате завязалась драка. За инициатора конфликта заступился друг, которому в итоге и достались все удары.

На видео молодой человек, который ударил первым, отходит в сторонку, подставляя другого под кулаки. Пока его друг дерется, он мирно беседует с кем-то.

"С такими друзьями и враги не нужны", "Причины рубки не понятны, но пацан красава, рубился до последнего, да еще и с земли поднимался. Настоящий воин", "*** [капец] друг... А парнишку жалко, отбуцали так", "Дал кореша забить, *** [плохой человек]", - написали комментаторы под видео.

Ранее фанаты "Зенита" и "Спартака" устроили массовую драку в Твери.

Видео: ВКонтакте / Убежище ТУД