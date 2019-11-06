Экс-футболист сборной Украины Алиев вызвал на боксерский бой российского комментатора

Бывший игрок стал участником шоу и проиграл первый бой.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Александр Алиев на своем YouTube-канале опубликовал обращение к спортивному комментатору Алексею Андронову.

Алиев стал участником проекта "Битва" - шоу, в котором проводятся боксерские поединки между спортсменами, актерами и другими медийными личностями Украины. В первом поединке экс-футболист уступил актеру Никите Вакалюку.

Я буду продолжать заниматься боксом и скоро вызову новых людей, пускай они готовятся. А первым будет Андронов — москаль, московский комментатор. Готовься, я тебя иду уничтожать. Александр Алиев, экс-футболист

Напомним, Александр Алиев выступал в Российской премьер-лиге за московский "Локомотив" (сезон 2010) и махачкалинский "Анжи" (сезон 2013/14).

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о матче против России в отборе на Евро-2000.

Видео: YouTube / Кент