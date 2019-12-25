Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте

Автодеталей на производстве хватит до 17 февраля.

С середины февраля или начале марта автомобильный завод "Ниссан" в Петербурге может приостановить производство. Это связано со вспышкой коронавируса в Китае. Сейчас руководство не может получить из КНР детали, необходимые для производства машин данной марки. На данный момент известно, что имеющихся запасов хватит для работы до 17 числа включительно. Новые детали должны быть подвезены именно к этому времени. Об этом сообщили в "РБК".

Напомним, что производство также застопорилось на территории Японии. Там завод не работает уже два дня. Причиной также стала нехватка необходимых деталей. Поставки сорвались.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Киа" догнала "Ниссан" на пешеходном переходе у перекрестка Дыбенко и Товарищеского.

Фото: Piter.tv

