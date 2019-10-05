Российский ведущий объяснил необходимость обсуждать Украину

Тема Украины занимает весомую часть большинства общественно-политических программ.

Ведущий передачи "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов назвал причину, зачем на телевидении в России необходимо обсуждать Украину. Свое мнение он написал в своем телеграмме.

Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО

— сообщил телеведущий

Мнение Попова поддержала его супруга и соведущая Ольга Скобеева, а также телеведущий Владимир Соловьев.

Поводом для комментария Попова стали слова Владимира Путина на Международном дискуссионном клубе "Валдай" в Сочи. Президент отметил, что неправильно выставлять Украину в дурном свете.

Видео: YouTube/Факти ICTV