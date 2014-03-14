Российский космический модуль "Пирс" затоплен в Тихом океане

Устройство эксплуатировалось в течение 20 лет.

В понедельник, 26 июля, космический модуль "Пирс" отсоединили от МКС, чтобы освободить стыковочный узел станции для многофункционального лабораторного модуля "Наука". Устройство работало на космической станции в течение последних 20 лет.

В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что обломки "Пирса" планово затонули в Тихом океане вдали от судоходных путей.

Модуль запустили в 2001 году. Он использовался для выходов в открытый космос, а также для приема пилотируемых "Союзов" и грузовых "Прогрессов".

Фото и видео: Роскосмос