В этой же части конкурса свои песни исполнят представители Азербайджана, Албании, Литвы, Македонии, Мальты, Нидерландов, Норвегии и Хорватии.

В понедельник, 28 января, в Тель-Авиве состоялась Жеребьевка полуфиналов песенного конкурса "Евровидение". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно результатам, российский конкурсант "Евровидения" выступит во втором полуфинале. В этой же части мероприятия выступят исполнители таких стран, как Азербайджан, Албания, Литва, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия и Хорватия.

В первом полуфинале выступят музыканты от таких стран, как Австралия, Беларусь, Бельгия, Венгрия, Греция, Грузия, Испания, Кипр, Польша, Португалия, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Украина, Финляндия, Черногория, Чехия и Эстония.

Первый полуфинал состоится 14 мая, а второй - 16-го.

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