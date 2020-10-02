В иркутской области сотрудник супермаркета испугал двух грабителей с ножом.

Российский кассир отбился от грабителей жвачкой. Об этом рассказали СМИ Иркутской области со ссылкой на запись камеры видеонаблюдения, установленную в пострадавшем магазине. На кадрах видно, что сотрудник круглосуточного супермаркета не испугался преступников и оказал сопротивление. Он начал бросаться в злоумышленников пачками с жвачкой, шоколадными батончиками и упаковками кофе.

Отметим, что грабителей было двое. Они хотели напугать кассира ножом. Преступники планировали подобраться к кассовому аппарату, но молодой человек не подпустил воров. В результате грабители не выдерживают такого напора и покидают магазин без денег. В СМИ заявили, что сибирского кассира-героя зовут Салоххидин Маматкулов.

Разбой в магазине на проспекте Стачек попал на видео.

Видео: ВК / ПЛОХИЕ НОВОСТИ