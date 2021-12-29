Российский хоккеист признан третьей звездой матча НХЛ

Игрок принял активное участие в разроме соперников.

"Торонто Мейпл Лифс" с разгромный счетом победили "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:0.

Голами в составе победителей отметились Джастин Холл, Ти Джей Броди, Вильям Нюландер и российский форвард Илья Михеев. Нас соотечественник дважды поразил ворота противников и был признан первой звездой встречи.

На данный момент "Торонто" занимает пятое место в Восточной конференции, "Оттава" имеет на два матча меньше и располагается на предпоследней строчке.

Видео: YouTube / SPORTSNET