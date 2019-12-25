Российский бизнесмен высказался против заморозки цен

По его словам, при регулировании цен есть риск вернуться к советской системе.

Президент "Мираторга" Виктор Линник заявил, что заморозка цен на продукты в РФ, предпринятая правительством страны в начале текущего года, не имеет долгосрочной пользы. Об этом он сказал в интервью изданию РБК

По его словам, такая политика кабинета министров в данном вопросе грозит государству возвращением в советские времена.

Когда вы начинаете жестко заниматься регулированием цен - на то же масло подсолнечное по всей цепочке, не будет там мотива развиваться. Не будет просто продукта, вернемся в добрые советские времена. Виктор Линник, президент "Мираторга"

Он считает, что данные меры правительства РФ были тактическим решением, которое связано с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, бизнесмен отметил, вместо заморозки цен российским властям следовало поддержать малоимущих граждан. Также, по мнению Линника, жителям РФ стоило поднять заработные платы, при этом сократив квоты на ввоз рабочей силы из зарубежных государств.

Ранее эксперт допустила рост ипотечных ставок выше десяти процентов к концу года.

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