Несколько представителей столичной полиции лишились должностей из-за скандального снимка.

Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. Речь идет о начальнике угрозыска по району Щукино Вячеславе Горнееве. На снимке также запечатлена оперуполномоченная Татьяна Пулрышева. Об увольнении сотрудников сообщили представители московского ГУ МВД РФ журналистам "Ленты.ру". Кроме Пулрышевой и Горнеева рабочие места потеряли Алексей Кориненко, Иван Понятойкин и Сергей Гладышев. Они соответственно занимали должности начальник полиции, начальника отдела МВД по Щукино, и начальник отдела угрозыска по СЗАО.

Представители закона лишились должностей из-за скандальных фотографий после служебной проверки. К дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц из руководящего состава УВД. Столичного генерал-майора МВД Анатолия Фещука предупредили о неполном служебном соответствии.

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Фото: Telegram/112

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