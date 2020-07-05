Российские специалисты нашли новый метод обнаружения самолетов-невидимок

Скрытые от радаров объекты будут выявлять с помощью технологии "стелс"

Она была разработана сотрудниками Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца, также в ее создании участвовали представители ряда образовательных учреждений и предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, кроме того, привлекались и представители малого бизнеса.

Новая технология позволяет обнаружить самолет, имеющий специальное радиопоглощающее покрытие и благодаря ему недосягаемый для локаторов, с помощью его локационной тени.

"Российская газета" сообщает, что, по мнению экспертов, такой подход является прорывным в обнаружении летательных аппаратов на дальних дистанциях. Изобретение внесет большой вклад в укрепление противовоздушной обороны РФ.

Видео: YouTube / Александр Варяг

