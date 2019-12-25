Российская операционная система "Аврора" стала доступна для тестирования всем желающим

Каждому бета-тестеру на время выдадут смартфон Inoi R7 образца 2017 года.

Публичный бета-тест открыт для российской отечественной системы "Аврора", которая предназначена для смартфонов. Причем протестировать может любой желающий, сообщает компания-разработчик "Открытая мобильная платформа".

Однако есть условие – бета-тестер должен находиться в Москве, необходима и регистрация. Кроме того, тестировщику выдадут смартфон Inoi R7 образца 2017 года с новой версией ОС "Аврора".

Отмечается, что список устройств будет расширен. Операционная система поставляется с предустановленным набором стандартного софта и возможностью установки приложений из магазина "Аврора Маркет".

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