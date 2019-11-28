Россия собрала и отправила на испытания первый Ту-160М

Разработка модернизированного бомбардировщика идет по плану, уже в 2021 году самолет должен заступить на службу в ВВС и ВКС РФ.

Российский оборонный комплекс продолжает активную работу по программе глубокой модернизации бомбардировщиков Ту-160. По данным ТАСС, в этом месяце Россия наконец-то собрала и отправила на испытания образец Ту-160М. В ближайшее время он пройдет проверку на земле, тестировщики проверят основные характеристики и исправность оснащения бомбардировщика. После этого его должны передать на летные испытания. Все проверки, в том числе, и первые полеты самолета пройдут на площадке Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова.

Эксперты называют случившееся серьезным достижением российского оборонно-промышленного комплекса. Это одна из крупнейших кампаний по модернизации существующего летного состава в новейшей истории России. Модернизированный Ту-160М оснащен уникальным бортовым комплексом обороны, его система связи также получила "апгрейд" и дополнительную защиту от влияний извне. Главным достоянием Ту-160М называют обновленную систему вооружения. Новая версия существенно расширит боевые возможности самолета - уверены эксперты, в том числе, при работе с ядерным оружием.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что Ту-160М поступит на вооружение в 2021 году

Видео: Минобороны РФ