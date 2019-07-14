Россельхознадзор нашел опасную продукцию в трех регионах России

В ведомстве отметили, что деятельность ветеринарных служб может негативно сказываться на развитии сельскохозяйственной отрасли и здоровье населения.

Сотрудники Россельхознадзора выявили некачественную работу трех региональных ветеринарных служб, грозящую населению страны. Об этом сообщили в ведомстве.

Как стало известно, контролеры в Краснодарском и Ставропольском крае и Волгоградской области плохо исполняли свои обязанности, в результате чего в продажу поступали некачественные продукты. За последние два года на Кубани были зафиксированы десятки случаев заболеваний африканской чумой, бруцеллезом и лейкозом. После проверки в молоке были найдены остатки антибиотиков. Помимо этого на предприятиях не соблюдались санитарно-технические правила.

В Ставропольском крае неоднократно на рынок попадала мясная продукция, зараженная гнойным абсцессом, а Волгоградской области неоднократно выявляли очаги африканской чумы свиней и бешенства.

В Россельхознадзоре отметили, что деятельность ветеринарных служб может негативно сказываться на развитии сельскохозяйственной отрасли. Помимо этого она усложняет экспортные поставки и создает риски для жителей регионов.

Видео: YouTube/da4niku