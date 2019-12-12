Россельхознадзор может запретить ввоз бананов из Эквадора

В сообщении ведомства говорится о неоднократно найденной многоядной мухе-горбатке в партиях бананов.

В четверг, 12 декабря, региональное управление Россельхознадзора заявило о найденной многоядной мухе-горбатке в бананах, прибывших накануне из Эквадора в Петербург. Поскольку занос насекомого представляет опасность на территории РФ, то в случае повторных нарушений в Россельхознадзоре напомнили о временном ограничении на ввох бананов из Эквадора на территорию России.

Ведомство уточняет, что многоядная муха-горбатка является переносчиком холеры и наносит вред грибным плантациям. Она может заражать муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыр и другие продукты. Риск заноса насекомого на территорию РФ Россельхознадзором оценивается как высокий.

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Видео: YouTube / Tech Selection