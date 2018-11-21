Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры

Глава Росрыболовства предложил ограничиться 10 килограммами.

Разрешенный объем перевозок красной икры в самолете предложили ограничить 10 килограммами. Такое предложение выдвинул глава Росрыболовства Илья Шестаков. Об этом сообщил РБК.

Для провоза большей партии икры нужно будет оформлять сопроводительные документы. В перспективе такие правила хотят распространить на всю рыбную продукцию. Глава Росрыболовства отметил, что такие ограничения нужны для уменьшения незаконного оборота лососевой икры.

Шестаков указал, что большие партии икры часто привозят для перепродажи. А данный продукт не проходит ветеринарный контроль и не имеет подтверждающих безопасность документов.

Ранее в Санкт-Петербурге и Ленобласти запретили ловить рыбу.