Росприроднадзор установил возможную причину неприятного запаха на севере Петербурга

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора установило источник неприятного запаха на севере Петербурга. На него жаловались жители Приморского и Выборгского районов, сообщили в ведомстве.
Специалисты выявили, что запах похож на органические удобрения (навоз) у сельскохозяйственных полей в поселке Левашово и в районе Каменки недалеко от жилого комплекса.
В предприятии, которое использует земли под сельскохозяйственные нужны, подтвердили, что они занимаются удобрением под вспашку почвы для выращивания картофеля и белокочанной капусты.
Сведения о деятельности ООО "СПК Пригородный" в части внесения удобрения на сельскохозяйственные поля направили комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Также жители Купчино просят главу района разобраться с "фруктовой свалкой" на Витебском проспекте.
Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора
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