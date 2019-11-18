  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росприроднадзор установил возможную причину неприятного запаха на севере Петербурга
Сегодня, 15:45
83
nadezhda_sib

Росприроднадзор установил возможную причину неприятного запаха на севере Петербурга

0 0

Скорее всего, там удобряют сельскохозяйственные земли навозом.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора установило источник неприятного запаха на севере Петербурга. На него жаловались жители Приморского и Выборгского районов, сообщили в ведомстве.

Специалисты выявили, что запах похож на органические удобрения (навоз) у сельскохозяйственных полей в поселке Левашово и в районе Каменки недалеко от жилого комплекса. 

В предприятии, которое использует земли под сельскохозяйственные нужны, подтвердили, что они занимаются удобрением под вспашку почвы для выращивания картофеля и белокочанной капусты. 

Сведения о деятельности ООО "СПК Пригородный" в части внесения удобрения на сельскохозяйственные поля направили комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. 

Также жители Купчино просят главу района разобраться с "фруктовой свалкой" на Витебском проспекте. 

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

Теги: навоз, росприроднадзор, удобрение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии