Строительную компанию собираются оштрафовать за загрязнение Обводного канала

Росприроднадзор собирается завести дело на строительную компанию, которая сбрасывала сточные воды в Обводный канал. Предприятию грозит штраф.

Строительную компанию из Петербурга хотят оштрафовать за нарушение экологической безопасности. По информации Росприроднадзора, возводящие стенку набережной по государственному контракту работник "Орион плюс" сбрасывали сточные воды в канал у Шлиссельбургского моста.

В ведомство по СЗФО обратились горожане, которые заявили о нарушении при проведении строительных работ. Компанию уже привлекли по административной статье.

А 14 декабря специалисты Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западу провели рейд в районе строительства. Они взяли пробы воды верх и вниз по течению от строительной площадки. И по результатам обнаружили в воде превышение многих загрязняющий веществ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение требований к охране водных объектов. После расследование которого фирму ждет наказание.