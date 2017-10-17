Роспотребнадзор замерит уровень шума в квартирах рядом с ЗСД

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор проведет процедуру замера шума в жилом помещении, которое находится под ЗСД.

В Санкт-Петербурге 17 октября Роспотребнадзор снова попытается замерить уровень шума в нескольких квартирах в доме № 14 по Канонерскому острову. Отметим, что жилище расположено под Западным скоростным диаметром. Проверка проведут по просьбам и жалобам жителей дома.

Данная процедура повторяется уже второй раз. В первый раз Роспотребнадзор пытался провести замеры уровней шума 12 октября, но проверка сорвалась, потому что на трассе были перекрыты две ближние к дому полосы для проведения работ по чистке и мытью шумозащитных экранов. Тогда сотрудники Роспотребнадзора приняли решение отложить измерения, поскольку их результаты в такой ситуации были бы необъективными, а уровни шума не соответствующими тем, которые доставляют неприятности жителям.

Напомним, что в июне 2017 года проводилась подобная проверка. Тогда Роспотребнадзором было установлено превышение уровня шума над нормативами в квартирах домов 12 корпус 2 и 13 по Канонерскому острову, а также на территории, прилегающей к жилым домам. ООО "Магистраль северной столицы" было предписано устранить нарушения.

Видео: YouTube - Gleb Chipiga