Если поедете за город - то лучше на такси или личном автомобиле.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации россиянам на майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданам рекомендуют соблюдать максимальный режим самоизоляции в майские выходные дни и ограничить социальные контакты. Роспотребнадзор призывает не ходить в гости к друзьям и родственникам, а также не принимать гостей. Ведомство отмечает, что лучше воздержаться от выездов на природу и прогулок в компаниях.

Для общения и поздравления с праздниками используйте современные дистанционные средства связи. Из сообщения Роспотребнадзора

Отмечается, что если кто-то всё-таки решит отправиться за город, то лучше это сделать на такси или личном транспорте — так можно минимизировать контакты с другими людьми.

При ухудшении самочувствия ведомство рекомендует обратиться за медицинской помощью.

Ранее россиянам рекомендовали отказаться от алкоголя на майские праздники.

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