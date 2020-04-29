Роспотребнадзор выпустил рекомендации россиянам на майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Гражданам рекомендуют соблюдать максимальный режим самоизоляции в майские выходные дни и ограничить социальные контакты. Роспотребнадзор призывает не ходить в гости к друзьям и родственникам, а также не принимать гостей. Ведомство отмечает, что лучше воздержаться от выездов на природу и прогулок в компаниях.
Для общения и поздравления с праздниками используйте современные дистанционные средства связи.
Из сообщения Роспотребнадзора
Отмечается, что если кто-то всё-таки решит отправиться за город, то лучше это сделать на такси или личном транспорте — так можно минимизировать контакты с другими людьми.
При ухудшении самочувствия ведомство рекомендует обратиться за медицинской помощью.
Ранее россиянам рекомендовали отказаться от алкоголя на майские праздники.
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