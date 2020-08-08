Роспотребнадзор: в России не выявлено случаев вируса SFTS

Ситуация остается на контроле российских специалистов.

В России на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой сообщили в Китае. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что данное заболевание не является новым, и было впервые диагностировано в 2009 году в КНР. Его основными симптомами являются лихорадка, тромбоцитопения, лейкоцитопения, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея.

Вирус-возбудитель лихорадки относится к семействе буньявирусов. Летальность болезни варьируется от 6 до 30 процентов.

Напомним, что в Китае SFTS заразились 60 человек, семь из которых скончались.

Видео: YouTube / 新唐人亞太電視台NTDAPTV