  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:05
66
Rybka123
Код вставки плеера

Роспотребнадзор: в России не выявлено случаев вируса SFTS

0 0

Ситуация остается на контроле российских специалистов.

В России на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой сообщили в Китае. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. 

В ведомстве напомнили, что данное заболевание не является новым, и было впервые диагностировано в 2009 году в КНР. Его основными симптомами являются лихорадка, тромбоцитопения, лейкоцитопения, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея.

Вирус-возбудитель лихорадки относится к семействе буньявирусов. Летальность болезни варьируется от 6 до 30 процентов.

Напомним, что в Китае SFTS заразились 60 человек, семь из которых скончались. 

Видео: YouTube / 新唐人亞太電視台NTDAPTV

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии