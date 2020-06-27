Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

Отдыхающих обяжут показывать не справку об отсутствии коронавируса.

Посетителям санаториев не надо будет предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Согласно новым правилам, отдыхающим при въезде кроме требуемого пакета документов, надо предоставить свидетельство об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней. Справку или отметку в пакете документов медицинской организации должны сделать не позднее чем за три дня до отъезда.

Отмечается, что тест на коронавирус отдыхающим и персоналу будут проводить исходя из эпидемических показаний на основании предписаний территориальных отделений Роспотребнадзора.

Ранее мы публиковали список советов для родителей, опубликованных Роспотребнадзором. В них ведомство рассказало, как защитить детей от заболевания коронавирусом.

Видео: YouTube / Совет Федерации