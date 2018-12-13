В Роспотребнадзоре рассказали о правилах выбора овощей и фруктов

При выборе продуктов обращайте внимание на внешний вид, запах и консистенцию товара.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать качественные фрукты и овощи. Соответствующий список рекомендаций появился на официальном сайте службы.

В ведомстве советуют приобретать продукты в установленных местах торговли, так как в других местах продавцы не имеют документов, подтверждающих качество продукции. Покупая овощи и фрукты, обращайте внимание на цвет, внешний вид, запах и консистенцию.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что продажа товара с нарушением целостности кожуры – запрещена. Продавец также должен быть в чистой одежде и соблюдать правила личной гигиены. В целях профилактики инфекционных заболеваний специалисты напоминают о необходимости мытья под проточной водой только что купленных овощей и фруктов, а также соблюдать условия хранения.

Видео: Piter.tv