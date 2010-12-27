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Рособрнадзор запретил прием в Санкт-Петербургский институт экономики и управления
Сегодня, 13:45
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lesjasap
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Рособрнадзор запретил прием в Санкт-Петербургский институт экономики и управления

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Ведомство недовольно отсутствием подвижек в исполнении ВУЗом предписаний.

Рособрнадзор запретил одному из петербургских вузов принимать на учебу студентов. Запрет коснулся государственного института экономики и управления. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства. Представители организации отметили, что причиной таких жестких мер стало "неисполнение предписаний".

Вместе с университетом Северной столицы лицензии также лишился Первый московский юридический институт и негосударственный Кубанский медицинский институт.

Также временные ограничения относятся к религиозной образовательной организации "Церковь Божия".

Фото: Pixabay.com

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей Происшествия

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