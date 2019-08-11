Роскомнадзор потребовал от Google не вмешиваться в российские выборы

Ведомство считает, что принадлежащей компании YouTube агитирует россиян приходит на акции протеста.

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить использование видеохостинге YouTube для рекламирования незаконных массовых акций. Письмо со своими требованиями ведомство направило в офис компании.

Роскомнадзор считает, что на YouTube есть ряд каналов, которые покупают у сервиса рекламу с целью рекламирования массовых мероприятиях, некоторые из которых направлены на срыв выборов федерального и регионального значения. В ведомстве отметили, что "push-уведомления" об акциях доходят даже до тех пользователей, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур.

В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию,

– говорится в письме

Напомним, что в России за последние время прошло несколько митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя акция прошла 10 августа. В ходе нее в Петербурге было задержано 79 человек.

Видео: Google, Зимнияя Черешня