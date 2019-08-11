Роскомнадзор потребовал от Google не вмешиваться в российские выборы

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить использование видеохостинге YouTube для рекламирования незаконных массовых акций. Письмо со своими требованиями ведомство направило в офис компании.
Роскомнадзор считает, что на YouTube есть ряд каналов, которые покупают у сервиса рекламу с целью рекламирования массовых мероприятиях, некоторые из которых направлены на срыв выборов федерального и регионального значения. В ведомстве отметили, что "push-уведомления" об акциях доходят даже до тех пользователей, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур.
В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию,
– говорится в письме
Напомним, что в России за последние время прошло несколько митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя акция прошла 10 августа. В ходе нее в Петербурге было задержано 79 человек.
Видео: Google, Зимнияя Черешня
Обсуждение ( 1 )
Наша трусливая власть боится потерять управление народом и не понимает что люди давно поняли кто у власти и что пора такую власть менять,чем больше будет запретов тем больше будет митингов и Запад и якобы какие то их агитации и вмешательство это совершенная чушь,люди выходят на митинги потому что не хотят больше жить в такой нищете.