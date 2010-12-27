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Роскомнадзор в 2017 году отобрал у продавцов более 90 тысяч нелегальных SIM-карт
Сегодня, 13:09
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Asyaromanenkova
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Роскомнадзор в 2017 году отобрал у продавцов более 90 тысяч нелегальных SIM-карт

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За 11 месяцев 2017 года сотрудники Роскомнадзора и полиции изъяли более 90 SIM-карт, незаконно продававшихся в Петербурге. Это на 60% больше прошлогоднего показателя.

С января по ноябрь 2017 года в Северной столице Роскомнадзор и полиция провели более 1,2 тысячи рейдов по пресечению незаконной торговли SIM-картами. Это на 60% больше прошлогодних показателей 2016 года.

За время мероприятий изъяли более 90 тысяч карт. Это в три раза больше прошлогодних чисел. Самыми популярными у нелегалов оказались карты "Билайна", их изъяли 57,7 тысяч. Примерно одинаково оказалось нелегальных SIM-ок МТС (15,3 тысяч) и "Мегафона" (16,2 тысяч). Карт Tele2 изъяли только 8,1 тысячи, а еще около двух тысяч пришлось на других операторов. Продавцам вручили 922 протокола об административных нарушениях.

В большинстве случаев нарушения состояли в продаже SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также заключения договора об оказании услуг от имени оператора связи неуполномоченным лицом.

Пресс-служба РНК

Теги: нелегальные симки , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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