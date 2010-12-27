Эксперты дали рекомендации по выбору куриных яиц

Результаты тестирования яиц будут известны к Пасхе.

Роскачество начало тестировать куриные яйца. Специалисты проверят наличие антибиотиков, вредных бактерий и соответствие категориям. Результаты появятся к Пасхе. Пока что специалисты Роскачества дали несколько рекомендаций по выбору этого продукта.

Например, маркировка "яркий желток" практически ничего не значит. У деревенских кур он обычно ярко-желтый, у фабричных – бледный. Однако, многие производители добавляют в корм несушек специальные красители, чтобы выдавать фабричные яйца за домашние. Цвет самих яиц зависит от цвета курицы: "блондинки" несут белые яйца, "брюнетки" - коричневые. При этом пищевые свойства и состав яиц идентичен.

Специалисты не советуют доверять маркировкам "эко", "органические", "био", так как в России нет такой сертификации. Также чем раньше ближе находится производитель к месту продажи и чем раньше выпущено яйцо, тем лучше.

Ранее на Piter.TV: Эксперты рассказали, как выбрать "тот самый" молочный шоколад.

​​​​​​​Фото: pixabay