Рошаль рассказал о правилах во время эпидемии

Не мало внимания следует уделять перчаткам и маскам.

Чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией следует не встречаться с большими компаниями, носить перчатки в перчатки в продуктовых магазинах и обрабатывать телефон антисептиком. Такие советы в беседе с РИА "Новости" дал президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Он также добавил, что необходимо избегать контакта с людьми, у которых имеются признаки респираторного заболевания, меньше обниматься и целоваться и соблюдать дистанцию до 1-1,5 метров друг от друга.

При кашле или насморке, следует носить медицинские маски, чихать и кашлять можно только в платок или локоть. Чтобы обезопасить других людей при симптомах коронавируса следует проконсультироваться с операторами кол-центров или вызвать врача на дом.

Видео: YouTube / БИЗНЕС Online, DOL Orlenok