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Ночной позор: петербуржец заявился в больницу, размахивая "гранатой" и угрожая всех взорвать
Сегодня, 11:57
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Shdaria
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Ночной позор: петербуржец заявился в больницу, размахивая "гранатой" и угрожая всех взорвать

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В Петербурге пьяный мужчина пригрозил взорвать Мариинскую больницу.

В Мариинской больницы накануне вечером было "весело". Сначала прибыл нетрезвый петербуржец, а после, на его заявление о взрыве больницы, прибыли полиция и Росгвардия. 

Выяснилось, что мужчина пришел в больницу на Литейном проспекте в 22.40 8 декабря. Оказавшись в приемном отделении, он достал из кармана предмет, похожий на гранату, а позже пригрозил взорвать больницу .

Неадекватный петербуржец размахивал зажатым в кулаке боеприпасом, как на Литейный уже прибыли сотрудники правоохранительных органов. В результате 51-летнего горожанина отвезли трезветь в отдел, а бить тревогу и эвакуировать персонал больницы необходимости не возникло. 
 
Фото: ФГКУ "УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО
 

 

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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