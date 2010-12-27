Ночной позор: петербуржец заявился в больницу, размахивая "гранатой" и угрожая всех взорвать

В Петербурге пьяный мужчина пригрозил взорвать Мариинскую больницу.

В Мариинской больницы накануне вечером было "весело". Сначала прибыл нетрезвый петербуржец, а после, на его заявление о взрыве больницы, прибыли полиция и Росгвардия.

Выяснилось, что мужчина пришел в больницу на Литейном проспекте в 22.40 8 декабря. Оказавшись в приемном отделении, он достал из кармана предмет, похожий на гранату, а позже пригрозил взорвать больницу .

Неадекватный петербуржец размахивал зажатым в кулаке боеприпасом, как на Литейный уже прибыли сотрудники правоохранительных органов. В результате 51-летнего горожанина отвезли трезветь в отдел, а бить тревогу и эвакуировать персонал больницы необходимости не возникло.