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Ролик об отключении дизлайков на YouTube набрал 20 тысяч дизлайков

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Платформу также заподозрили в накрутке ботов.

YouTube анонсировал скорое скрытие счетчика дизлайков от пользователей сервиса. Команда видеохостинга рассказала, что возможность отслеживать количество "пальцев вниз" останется у авторов ролика. 

Свою инициативу в компании объяснили желанием защитить создателей контента и обеспечить "уважительную среду" на платформе. 

Новость об этом решении была негативно встречена пользователями YouTube. Под роликом, где представитель видеохостинга рассказывает о нововведении набралось более 20 тысяч дизлайков. 

Видео: YouTube / YouTube Creators

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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