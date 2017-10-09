Ролик об отключении дизлайков на YouTube набрал 20 тысяч дизлайков

Платформу также заподозрили в накрутке ботов.

YouTube анонсировал скорое скрытие счетчика дизлайков от пользователей сервиса. Команда видеохостинга рассказала, что возможность отслеживать количество "пальцев вниз" останется у авторов ролика.

Свою инициативу в компании объяснили желанием защитить создателей контента и обеспечить "уважительную среду" на платформе.

Новость об этом решении была негативно встречена пользователями YouTube. Под роликом, где представитель видеохостинга рассказывает о нововведении набралось более 20 тысяч дизлайков.

Видео: YouTube / YouTube Creators