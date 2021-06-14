Рок-группа Garbage выпустила седьмой студийный альбом «No Gods No Masters»

Шотландско-американская группа Garbage выпустила седьмой альбом под названием "No Gods No Masters". В лонгплей вошли 19 треков, которые авторы разделил на два диска.
По словам лидера коллектива Ширли Мэнсон музыканты в своем релизе попыталась понять, насколько поразительным и сумасшедшим стал мир на фоне последних событий.
Это наша седьмая пластинка, и эта цифра повлияла на ДНК ее содержания: семь добродетелей, семь печалей и семь смертных грехов
Ширли Мэнсон
Пластинка "No Gods No Masters" стала седьмой по счету и первой за 10 лет работой, выпущенной коллективом. В своем интервью артисты признались, что ждут возвращения на сцену, чтобы подарить своим слушателям новые эмоции.
Видео: YouTube / Garbage
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