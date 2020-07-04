Роднина назвала смерть отца Хабиба уроком для не соблюдающих карантин

Депутат Государственной Думы и ирехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала смерть отца Хабиба Нурмагомедова от коронавируса. Тренер бойца скончался 3 июня в возрасте 58 лет.
В интервью "СЭ" Роднина назвала смерть Абдулманапа Нурмагомедова "уроком для многих". кто не соблюдает рекомендации Роспотребнадзора.
Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома — то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям.
Ирина Роднина
Слова депутата вызвали у пользователей Интернета негативную реакцию. Некоторых возмутили слова Родниной, другие предположили, что и она сама не соблюдала карантин.
Видео: YouTube / Василий Уткин
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