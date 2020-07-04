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Роднина назвала смерть отца Хабиба уроком для не соблюдающих карантин

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Абдулманап Нурмагомедов скончался от коронавируса.

Депутат Государственной Думы и ирехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала смерть отца Хабиба Нурмагомедова от коронавируса. Тренер бойца скончался 3 июня в возрасте 58 лет.

В интервью "СЭ" Роднина назвала смерть Абдулманапа Нурмагомедова "уроком для многих". кто не соблюдает рекомендации Роспотребнадзора. 

Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома — то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям.
Ирина Роднина

Слова депутата вызвали у пользователей Интернета негативную реакцию. Некоторых возмутили слова Родниной, другие предположили, что и она сама не соблюдала карантин.

Видео: YouTube / Василий Уткин 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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