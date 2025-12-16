Родители петербургских выпускников тратят на праздник 62 тысячи рублей

Эксперты связывают подорожание с повышением налогов, ростом цен на продукты, топливо и аренду.

В Санкт-Петербурге стоимость школьных выпускных за год выросла на 15–20 процентов. В среднем на то, чтобы дать ребёнку возможность провести время с одноклассниками перед выходом во взрослую жизнь, родители готовы потратить 62 тысячи рублей.

Как объяснили эксперты ивент-индустрии, рост цен связан с повышением налогов — многие компании подняли стоимость услуг на 5 процентов, а в некоторых случаях разброс достигал 20 процентов. Вторая статья расходов — продукты, топливо, аренда помещений, материалы для декораций. Некоторые компании повысили цены на них на 30 процентов.

Изменился и сам формат торжества. Многие родители избегают традиционных застолий и ищут варианты выезда за город, интересных экскурсий, съёмок фильма с последующим просмотром в кинотеатре или другие оригинальные идеи для праздничного вечера. Стоимость аренды коттеджей по сравнению с прошлым годом выросла примерно на 10 процентов. Однако средний чек увеличился не столь значительно, поскольку клиенты стали более избирательно подходить к дополнительным услугам — отказываются от масштабных банкетов, организуют самостоятельное питание и трансфер.

Особенно востребованы площадки с бассейнами, выходом к озеру, красивой природой и просторной территорией. Молодёжь и родители всё чаще выбирают места, где можно не только провести торжественную часть, но и комфортно отдохнуть, пообщаться, устроить фотосессию, посидеть у костра или встретить рассвет. Современный выпускной постепенно смещается от классического банкетного формата к загородному событию, где важны эмоции, впечатления и возможность провести последний школьный вечер в особенной атмосфере.

По данным крупнейшего интернет-сервиса бесплатных объявлений, в даты проведения выпускных аренда загородного дома стоит примерно 22,6 тысячи рублей в сутки в городе и 20,8 тысячи в Ленинградской области. Для выпускных чаще всего выбирают коттеджи — на них приходится 53 процента всех бронирований.

Около 27 тысяч рублей родители готовы заплатить за ресторан. Заказчики уходят в сторону сборных выпускных, когда в программу для большого количества человек входит питание и шоу. Количество запросов по услугам, связанным с организацией выпускных, в мае этого года увеличилось на 19 процентов по сравнению с маем прошлого. Спрос на аренду шатров удвоился по сравнению с апрелем, лофтами стали интересоваться на 4 процента больше, спрос на оформление помещений вырос на 11 процентов. На 6 процентов больше петербуржцев и жителей области интересуются выступлениями артистов и музыкантов, а интерес к творчеству диджеев вырос вдвое.

Выступление артиста на выпускном обойдётся примерно в 8 тысяч рублей, концертная программа от музыкальной группы — в 20 тысяч. Средняя стоимость услуг диджея — порядка 3 тысяч рублей. Сами школьники готовы потратить на свой выпускной образ примерно 35 тысяч рублей. В мае наблюдался рост спроса на аренду костюмов на 84 процента, стоимость которой составляет около 1 тысячи рублей. Сложив все позиции, аналитики получили итоговую сумму в 62 тысячи рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в этом году "Алые паруса" пройдут в закрытом формате.

Фото: Piter.TV