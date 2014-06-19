Родители будущих первоклассников выстроились в огромную очередь у администрации Красносельского района

Родителей заверили, что все дети будут зачислены в школу.

В четверг, 7 июля, огромная очередь из родителей будущих первоклассников образовалась у администрации Красносельского района Петербурга. Сегодня там начала работу конфликтная комиссия, в которую пришли порядка 100 человек. Это родители тех детей, которые не смогли попасть в желаемую школу по итогам первой волны зачислений в первые классы, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на администрацию Красносельского района.

Родителей заверили, что все дети будут зачислены в школу. В пресс-службе отмечают, что ажиотаж устроила инициативная группа. В течение полутора часов у всех приняли заявления. В течение месяца заявления будут рассмотрены.

Весь ажиотаж устроили вокруг школы №547, где сейчас учатся 2 061 школьник. При этом школа рассчитана на 825 мест. Поэтому приняли решение открыть шесть первых классов, три из которых будут работать на базе 547-й школы, а остальные – на базе 352-й школы, которая расположена рядом.

Фото: piter.tv