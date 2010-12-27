Робот проиграл человеку и выразил недовольство матными словами.

На Петербургском международном юридическом форуме робот выругался матом после проигрыша человеку в юридическом баттле. Об этом рассказал министр юстиции Александр Коновалов.

Хорошая новость - вчера человек победил робота, уже есть плюс. Но мне рассказали, что это посчитали плохой новостью, потому что робот в процессе соревнования подучился некоторым аспектам работы и в конце выругался матом.

Александр Коновалов

Робота создала омпания мобильной сваязи. В него заложен специаный алгоритм ответов на юридические вопросы, судебную практику, деловую переписку, правовые позиции юристов, научные работы и другое.