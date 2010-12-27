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Робот оказался слабохарактерным и выругался матом на Юридическом форуме в Петербурге
Сегодня, 15:53
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Shdaria
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Робот оказался слабохарактерным и выругался матом на Юридическом форуме в Петербурге

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Робот проиграл человеку и выразил недовольство матными словами.

На Петербургском международном юридическом форуме робот выругался матом после проигрыша человеку в юридическом баттле. Об этом рассказал министр юстиции Александр Коновалов. 

Хорошая новость - вчера человек победил робота, уже есть плюс. Но мне рассказали, что это посчитали плохой новостью, потому что робот в процессе соревнования подучился некоторым аспектам работы и в конце выругался матом.

Александр Коновалов 

Робота создала омпания мобильной сваязи. В него заложен специаный алгоритм ответов на юридические вопросы, судебную практику, деловую переписку, правовые позиции юристов, научные работы и другое. 

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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