Частный ритуальный комплекс за 1,5 млрд рублей построят на Охте

Объект на площади почти 2 га станет первым в своём роде для Северной столицы.

У Большеохтинского кладбища в Красногвардейском районе Петербурга создадут частный похоронный комплекс полного цикла. В проект будет вложено 1,5 млрд рублей инвестиций. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Объект на площади почти 2 га станет первым в своём роде для Северной столицы. Он будет создан при поддержке президента Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Валерия Ларькина и его партнёров.

Сейчас на месте объекта уже открыты поминальные залы и мастерские по изготовлению гробов. До конца 2023 года работа начнётся в двух похоронных дома. По подсчётам инвесторов, комплекса займёт 10% на петербургском рынке ритуальных услуг.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)