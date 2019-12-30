Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении

В эксперименте приняло участие более 1000 человек.

Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка. Об этом свидетельствует статья, опубликованная журнале PLoS ONE.

В эксперименте приняло участие 396 пациентах с шизофренией, 381 пациента с биполярным расстройством и 594 психически здоровых людей. Помимо этого ученые собрали данные о контактах подопытных с домашними животными в первые 13 лет жизни.

В ходе него было установлено, что люди, которые в детстве имели собак реже сталкивались с опаснейшим психическим расстройством. Ученые объясняют это наличием в организме собак специфических бактерий и положительными эмоциями. Это способствует снижению стресса и развитию психических проблем.

Исследователи отмечают, что от общения с кошками такого эффекта не прослеживалось.