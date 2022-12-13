Петербургский рыбокомбинат "РОК-1" сократил штат более чем на 90%

Петербургский рыбоперерабатывающий завод "РОК-1" сократил более 90% штата своих сотрудников. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Счета предприятия были арестованы в рамках процедуры банкротства. Завод больше не может работать и выплачивать заработную плату своим работникам.
На данный момент по решению Арбитражного суда начата процедура банкротства. Был назначен временный управляющий. Представители завода намерены оспорить эту кандидатуру.
Руководство компании не готово сдаваться и планирует договориться с банками о реструктуризации долга, чтобы продолжить деятельность.
Фото: pxhere.com
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