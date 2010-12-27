Рибалта рассказал о переходе в "Зенит"

Итальянец перешел с позиции шеф-сакута в Англии на должность спортивного директора в Петербурге.

Новый спортивный директор футбольного клуба "Зенит" Хавьер рибалта отметил, что не раздумывал, когда его пригласили работать в Санкт-Петербурге. Спикер добавил, что рад переходу в клуб.

"Манчестер Юнайтед" – большой клуб, но там я был шеф-скаутом. В "Зените" я буду спортивным директором. Такая должность в таком большом клубе, как "Зенит" – я ни секунды не колебался, принимая решение заметил специалист

Спикер согласился на переезд без лишних обдумываний. Переговоров как таковых не было: Рибалта сразу согласился на должностные обязанности в команде "сине-бело-голубых".

Напомним, что ранее Рибалта сотрудничал не только с "Манчестер Юнайтед", а также с "Ювентусом" и "Миланом". Там он также выступал в роли скаута.

Фото: ФК "Зенит"